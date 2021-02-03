شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامي ربيعة في مهمة استعادة ثقة موسيماني بعد البقاء في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي تحدياً جديداً خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة الثقة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك بعد قراره الأخير باستبعاد اللاعب من الحسابات الفنية والموافقة على رحيله عن الفريق، ورغم تلقي ربيعة عرضاً من النادي الإسماعيلي للرحيل على سبيل الإعارة، رفض اللاعب الخروج من القلعة الحمراء، مقرراً البقاء ومتحدياً الجميع للبحث عن فرصة للمشاركة.

ولم تسعف الدقائق الأخيرة في الميركاتو الشتوي، مدافع القلعة الحمراء، أن يتم اتفاقه مع المقاولون العرب ليتم قيده في ذئاب الجبل قبل غلقط باب القيد، ولذلك أصبح ربيعة مجبراً على خوض التحدي حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء لاستعادة مكانه الأساسي في خط الدفاع الأحمر.

مهمة رامي ربيعة لن تكون سهلة خاصة مع تألق بدر بانون وعودة سعد سمير بالإضافة لتألق أيمن أشرف ووجود ياسر إبراهيم أيضاً، وهو ما يجعل مركز الدفاع مزدحم للغاية في القلعة الحمراء، وما يدعم حظوظ اللاعب هو أنه يجيد أيضاً اللعب في وسط الملعب وعلى الرغم من تألق ديانج والسولية وحمدي فتحي، إلا أنه قد يحصل على فرصة مع تلاحم المباريات في الفترة المقبلة.

ورفض رامي ربيعة السفر مع بعثة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد علمه بقرار موسيماني وتأكده من عدم مشاركته مع الفريق، ليقرر البقاء في القاهرة ليتفرغ إلى تدريباته بشكل أكبر من أجل تحسين مستواه والعودة بشكل أقوى إلى صفوف الفريق.