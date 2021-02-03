شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: قلت للاعبى المحلة إنتم جبناء بين شوطى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة كواليس جلسته مع لاعبيه بين شوطى مواجهة الزمالك التى فاز فيها بهدفين مقابل هدف بالدورى، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "قبل مواجهة الزمالك قلت للاعبين مش مشكلة لو خسرنا إحنا بنلاعب فرقة كبيرة، بس لازم يكون عندكم طموح المكسب، لأن زمان الأهلى والزمالك لما كان بيخرجوا من ملعب المحلة بنقطة التعادل كانوا بيفرحوا".

ويضيف خالد عيد "بين شوطى المباراة قلت للاعبين إنتم جبناء مستنيين تخسروا علشان تلعبوا، وأجريت تغييرات هجومية واللاعيبة كانوا عند حسن الظن وظهروا بشكل مميز وكان عندهم اصرار للفوز وتحقق لهم".

وأكمل المدير الفنى لغزل المحلة "شعرت أن لاعبى الزمالك عندهم تعالى زى ما تقول كده هايكسبوا فى أى وقت وقلت ده أحسن وقت نكسبهم فيه".

وتابع خالد عيد "محمد سامى فايق وبيتكلم بشكل بسيط وتم نقله لطوارئ المنصورة ونتابع حالته باستمرار بعد إصابته بشرخ فى الجمجمة خلال المباراة".

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 في جدول الترتيب.