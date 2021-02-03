شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفاضل بين الجزيري ومروان حمدى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي المنضمان حديثا لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية لقيادة هجوم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدورى والمقرر لها 7 فبراير الجارى ضمن مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.

وطلب المدرب البرتغالي من الجهاز المعاون وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي خلال الفترة الحالية لرغبته فى الاعتماد علي أحدهما في التشكيل الأساسي في ظل غياب المهاجم الصريح عن مباريات الزمالك بعد رحيل مصطفي محمد للدورى التركي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن البرتغالي باتشيكو يرغب في اشراك سيف الجزيري أساسيا علي أن يبقي علي مروان حمدي علي مقاعد البدلاء في مباراة الاتحاد، خاصة انه يرغب في تغيير طريقة اللعب بعدم الاعتماد علي مهاجم صريح وهي الطريقة التي يجيد فيها الجزيري أكثر من مروان حمدي، فضلا عن ان سيف الجزيري شارك مع المقاولون في جميع المباريات السابقة مما يجعله الأكثر جاهزية للمشاركة مع الزمالك.

من ناحية أخرى آثارت التصريحات التي ادلي بها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك جدل داخل الفريق بعدما أكد الحارس ان علاقته بزميله أبو جبل الحارس الأساسي للفريق عبارة عن "علاقة ملعب ..ومستواه عادى " حيث ظهر جنش في أحد البرامج ، وكشف أنه لاعلاقة تربطه مع محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا الملعب فقط ، لانه لا يميل للخروج من المنزل ، وعن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل" .

كما أن كلماته عن أداء أبو جبل ومستواه في الفترة الحالية بأنه أمر طبيعى لأنه لاعب في الزمالك ، ولكن الأهم أن يحافظ على مستواه ، وهو ما يشير الى أن أبو جبل لم يقدم جديد أو يبذل جهد بل أن تواجده في الزمالك هو ما حدد شكل اداؤه ، حيث قال عن تالق أبو جبل :" عادى وطبيعى لأنك بتلعب في نادى الزمالك ، واهم حاجة تفضل على نفس المستوى ".