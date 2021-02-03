"تعديل هجومي".. هل يبدأ صلاح أساسيًا أمام برايتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة برايتون والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، صباح اليوم الأربعاء، أن يورجن كلوب سيقوم بتعديل هجومي تتمثل في الدفع بالبرازيلي روبيرتو فيرمينو ليكون أساسيًا على حساب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي والذي خاض مباراة ويست هام الأخيرة.

التعديل الثاني في تشكيل ليفربول سيكون الدفع باللاعب الشاب كورتس جونز في وسط الملعب ليكون على حساب المخضرم جيمس ميلنر والذي بدأ آخر مباراتين بصورة أساسية ضد كل من توتنهام هوتسبير وويست هام.

وسيشهد تشكيل ليفربول مشاركة هداف بريميرليج محمد صلاح بصورة أساسية ليقود الجانب الهجومي بجانب الثنائي فيرمينو وشيردان شاكيري.

في المقابل، سيواصل ساديو ماني غيابه عن التشكيل بداعي الإصابة حيث لم يخض مباراة ويست هام الأخيرة إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والذي غاب عن آخر مباراتين أيضًا.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جوردان هندرسون - ناثانيل فيليبس - ترينت ألكنسدر أرنولد.

خط الوسط: جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كورتس جونز.

خط الهجوم: شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن كل من مانشستر سيتي المتصدر وملاحقه مانشستر يونايتد، في المقابل يحتل الفريق الضيف برايتون المركزالسابع عشر برصيد 21 نقطة.