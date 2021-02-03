المقاصة يكشف القيمة المالية لانتقال مروان حمدي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سيد متولي مدير التعاقدات بمصر للمقاصة، المبلغ المالي الذي حصل عليه النادي الفيومي مقابل بيع مروان حمدي لنادي الزمالك.

وانتقل مروان حمدي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت" قال متولي: "الزمالك لم يكن النادي الوحيد الذي تقدم للتعاقد مع مروان حمدي، اللاعب تلقى عرضًا سعوديًا".

وأضاف: "حصلنا على 11 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب للزمالك، ووضعنا بند في العقد يقتضي بحصول المقاصة على نسبة 15 % في حالة إعارته أو بيعه".

وتابع: "تعاقدنا مع عدة صفقات في الميركاتو الشتوي كلفتنا مليون و200 ألف جنيه لتدعيم صفوف الفريق الفيومي، وأتممنا انتقال باسم مرسي قادمًا من الإنتاج الحربي بقيمة مليون جنيه بشكل نهائي".

وأتم" باسم مرسي لاعب جيد، لديه إرادة لاستعادة توهجه، نتمنى أن يكون صفقة مثمرة للنادي الفيومي".

جدير بالذكر أن المقاصة يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.