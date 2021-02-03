ماذا قالت صحف تركيا عن ظهور مصطفى محمد الأول مع جالاتا سراي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف التركية اليوم الأربعاء، الضوء على ظهور مصطفى محمد الأول بقميص فريقه الجديد جالاتا سراي خاصة بعدما أحزر المحترف المصري هدفًا في صفوف اسطنبول باشاك شهير ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري التركي.

وظهر مصطفى محمد مع جالاتا سراي بداية من الدقيقة 46، بعدما قرر المدرب فاتح تريم خروج اللاعب أردا توران مقابل الدفع بالوافد الجديد في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي وهو ما تحقق من خلال تسجيل لاعب الزمالك السابق هدفه الأول من ضربة جزاء قبل لحظات من نهاية المباراة.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة قبل أيام خلال فترة الانتقالات الشتوية مع وجود بند يتيح للنادي التركي الحصول على اللاعب بصورة نهائية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف التركية عن ظهور مصطفى محمد مع جالاتا سراي:

- "جالاتا سراي يفوز"

علقت صحيفة "الصباح" على ظهور مصطفى محمد الأول بقميص فريق جالاتا سراي والذي شهد تسجيل النجم المصري الشاب هدفًا في شباك اسطنبول باشاك شهير.

وكتبت الصحيفة، أن فريق جالاتا سراي هو من ربح في النهاية بعد قدوم مصطفى محمد والذي استطاع أن يدون أول أهدافه بقميص "الأصفر والأحمر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ظهور مصطفى محمد أعاد بالأذهان ما قدمه النجم الكولومبي راداميل فالكاو والذي استطاع أيضًا أن يسجل في شباك قاسم باشا بمباراة الأولى في سبتمبر 2019.

- "إضافة"

عنوان صحيفة "الحرية" التركية، بظهور مصطفى محمد الأول كان "إضافة" في إشارة إلى أن اللاعب المصري لم ينتظر سوى شوط واحد للتسجيل حيث تم الدفع به في بداية الشوط الثاني.

وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ23 عامًا لم ينتظر كثيرًا لكي يدخل في أجواء فريق جالاتا سراي على الرغم من انضمامه لتدريبات الفريق منذ ساعات بعد قدومه من الزمالك.

وسلطت الصحيفة الضوء على ترحيب نجم الفريق أردا توران بمصطفى محمد بعدما نشر نجم الفريق التركي صورة مع هداف الزمالك السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

- "بداية بهدف"

ذكرت صحيفة "fanatik" أن مصطفى محمد فرض نفسه في تشكيل المدرب فاتح تريم بعدما بدأ اللاعب مسيرته مع جالاتا سراي بالتسجيل في شباك باشاك شهير في الدقيقة 92.

وقالت الصحيفة، إن صاحب الـ23 عامًا تم الدفع به للمرة الأولى في الدقيقة 46 من زمن أحداث الشوط الثاني إلا أنه استطاع أن يسجل من ضربة جزاء ليدون هدفه الأول مع فريقه الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بداية مصطفى محمد جعلت الإدارة التركية في وضع مميز نظرًا لوجود بند يتيح للنادي الحصول على هداف الزمالك بصورة نهائية بعد قدومه على سبيل الإعارة.

- "موهبة"

صحيفة "fotomac" أشادت بالمستوى الذي ظهر عليه مصطفى محمد بقميص فريقه الجديد جالاتا سراي واصفة اللاعب بـ"الموهوب".

وأشادت الصحيفة، بهداف الزمالك السابق قائلة إن اللاعب سيعزز الجانب الهجومي في كتيبة المدرب فاتح تريم خاصة بعد رحيل الهداف السنغالي مباي دياني على سبيل الإعارة لصفوف ويست بروميتش.

وأضافت الصحيفة، أن مصطفى محمد سيكون الورقة المهمة عند فاتح تريم خاصة أن الأخير هو من طلب اللاعب لتدعيم الهجوم في الفترة المقبلة.