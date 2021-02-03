بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول و4 مواجهات بالدوري المصري ضمن مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
تستأنف اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيلتقي ليفربول مع برايتون، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي.
من ناحية أخرى، تقام 4 مباريات بالدوري المصري، حيث سيصطدم بيراميدز مع إنبي، بينما يواجه الإسماعيلي نظيره سموحة.
وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي
8:00- بيرنلي x مانشستر سيتي
تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).
8:00- فولهام x ليستر سيتي
تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).
9:30- ليدز يونايتد x إيفرتون
تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 8).
10:15- أستون فيلا x وست هام يونايتد
تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).
10:15- ليفربول x برايتون
تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).
كأس ملك إسبانيا (ربع النهائي)
8:00- ليفانتي x فياريال
تنقل المباراة عبر قنوات (Match Football 1، Premier Sports 1 HD).
10:00- غرناطة x برشلونة
تنقل المباراة عبر قنوات (Sport 1 Hungary، Match Football 1).
كأس إيطاليا (نصف النهائي)
9:45- نابولي x أتالانتا.
تنقل المباراة عبر قناة (Rai 1).
الدوري المصري الممتاز
5:00- إنبي x بيراميدز (الجولة الـ11).
تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).
5:00- طلائع الجيش x المقاولون العرب (الجولة الـ11).
تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.
5:00- مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري (الجولة التاسعة).
تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).
7:30- الإسماعيلي x سموحة (الجولة العاشرة).
تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).