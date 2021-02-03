بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول و4 مواجهات بالدوري المصري ضمن مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تستأنف اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سيلتقي ليفربول مع برايتون، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي.

من ناحية أخرى، تقام 4 مباريات بالدوري المصري، حيث سيصطدم بيراميدز مع إنبي، بينما يواجه الإسماعيلي نظيره سموحة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

8:00- بيرنلي x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

8:00- فولهام x ليستر سيتي

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

9:30- ليدز يونايتد x إيفرتون

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 8).

10:15- أستون فيلا x وست هام يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 2).

10:15- ليفربول x برايتون

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

كأس ملك إسبانيا (ربع النهائي)

8:00- ليفانتي x فياريال

تنقل المباراة عبر قنوات (Match Football 1، Premier Sports 1 HD).

10:00- غرناطة x برشلونة

تنقل المباراة عبر قنوات (Sport 1 Hungary، Match Football 1).

كأس إيطاليا (نصف النهائي)

9:45- نابولي x أتالانتا.

تنقل المباراة عبر قناة (Rai 1).

الدوري المصري الممتاز

5:00- إنبي x بيراميدز (الجولة الـ11).

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 2 HD).

5:00- طلائع الجيش x المقاولون العرب (الجولة الـ11).

تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

5:00- مصر للمقاصة x الاتحاد السكندري (الجولة التاسعة).

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

7:30- الإسماعيلي x سموحة (الجولة العاشرة).

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).