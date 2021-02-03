شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرسم الليلة خطة "العبور" أمام الدحيل فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، بتوقيت القاهرة ،الثامنة والنصف بتوقيت قطر إستعداداً لخوض المباراة الهامة أمام الدحيل القطري ويتدرب الفريق على ملعب المباراة الليلة وفي نفس توقيتها غداً.

ويسبق مران الليلة محاضرة مطوّلة من موسيماني للاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الجمل والخطط الفنية التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل التأهل لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الإلماني في نصف نهائي البطولة.

ويرغب موسيماني خلال المحاضرة ثم المران في تحفيظ لاعبيه خطة اللعب في المباراة المرتقبة ويتطلع المدير الفني لتأمين خط الوسط بثلاثة لاعبين إرتكاز هم عمرو السولية وديانج وأكرم توفيق وهو ما سيتضح خلال مران اليوم الذي سيتضمن أيضاً عدة جمل فنية يرغب المدير الفني في تطبيقها خلال مواجهة الدحيل.

وحرص المدير الفني كذلك طوال الأيام الماضية على عقد أكثر من محاضرة مع لاعبي الفريق شاهدوا خلالها سوياً فريق الدحيل وطريقة لاعبيه ونقاط لقوة والضعف من أجل دراسته جيداً قبل مواجهة الغد.