شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أفشة يهدى الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هدف محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى في مرمى الزمالك بنهائى دورى أبطال أفريقيا من الأهداف التي لن تنسى من ذاكرة الجماهير الحمراء بعدما حقق من خلالها لاعبو القلعة الحمراء اللقب الغالى بعد غياب 7 سنوات .

وتأهل الأهلى والزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ عن جدارة واستحقاق ، وتقدم المارد الأحمر من رأسية لعمرو السولية في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ، وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 32 .

وفى الشوط الثانى وتحديدا بالدقيقة 86 استطاع محمد مجدى قفشة من إحراز الهدف الثانى للأهلى ليحقق الفريق البطولة الأفريقية ويتأهل من خلالها لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها بقطر غدا الخميس .