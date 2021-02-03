شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل القطري المقرر إقامتها غدا الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعقد الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة، للاتفاق على الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة والألوان التي يرتديها كلا الفريقين وحارسي المرمى.

واقترب فريق الأهلي من ارتداء القميص البديل "الرمادي" في مباراته ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، باعتبار أن منافسه صاحب الأرض وسيظهر بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر.

من ناحية أخرى، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .