شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يستضيف سموحة فى الظهور الأول لـ"دراجان يوفيتش" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للبوسنى دراجان يوفيتش مديراً فنياً للإسماعيلى ويسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور له مع الدراويش ضمن خطة تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لإستغلال التدعيمات الشتوية لتحقيق الفوز الثالث في المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام سموحة مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".