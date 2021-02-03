شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلا على إنبى للهروب من دوامة التعادلات اليوم فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره بيراميدز في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات عن طريق التركيز الدفاعى وإستغلال أنصاف الفرص للتسجيل ، في المقابل يسعى الارجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز للخروج من دوامة التعادلات التي تطارده في الفترة الأخيرة للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام بيراميدز مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى مكونا من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".