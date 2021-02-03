شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة الجونة ويستعيد جهود بازوكا أمام زهرة الجنوب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على استاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

ويستعيد الانتاج الحربى فى مواجهة زهرة الجنوب لاعبه محمد بازوكا الذى تعرض للطرد فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى خسرها الفريق بثلاثية ليغيب عن مواجهة الجونة ويقرر مجلس ادارة النادى تغريمه 100 ألف جنيه.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة

شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى انضمام باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى لصفوف مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم لينضم لكتيبة النجوم الكبار الذين رحلوا عن صفوف الإنتاج فى صفوف الميركاتو الصيفى السابق حيث رحل عن الفريق لاعبون ذو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى الظهير الايسر الذى انضم للمصرى البورسعيدى بعد نهاية عقده مع الإنتاج وعامر عامر حارس المرمى الذى وافق الإنتاج على بيعه لنادى سيراميكا فى ظل قرب انتهاء تعاقده مع النادى

وكذلك محمود البدرى لاعب خط الوسط الذى رحل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج كما رحل فى الميركاتو الشتوى الأخير أحمد دويدار لصفوف نادى زد وأخيراً باسم مرسى الذى رحل للمقاصة فى ظل نهاية عقده مع الإنتاج بنهاية الموسم الجارى.