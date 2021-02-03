شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه المقاولون تحت شعار "استكمال الانتفاضة" بجهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على انبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وطالب جهاز الطلائع لاعبيه بمواصلة خطة تعديل مسار الفريق في جدول المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري ، وشدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه مواصلة الانتفاضة الأخيرة بخطف الثلاث نقاط الليلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الطلائع مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".