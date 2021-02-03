شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تخضع لمسحة أخيرة اليوم قبل مواجهة الدحيل في إنطلاقة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري بعثة الأهلي مسحة طبية جديدة في التاسعة صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الدحيل، غدا الخميس وتأتي المسحة الطبية وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية قبل المباراة الأولي بـ 24 ساعة في إطار البروتوكول الخاص بالجانب الطبي المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

فيما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان علي حالة اللاعبين المصابين وذلك قبل مواجهة الدحيل ، وأكد طبيب الفريق خلال جلسته مع عبد الحفيظ علي تحسن حالة محمد هاني وحسين الشحات بعد مشاركتهما أمس الأول في تدريبات الكرة مؤكدًا أن حالة الثنائي جيدة بعد تنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن هاني شارك أمس الأول في الجزء الأول من تدريبات الكرة قبل أن يخضع لبعض الاختبارات الطبية علي هامش المران للتأكد تماما من سلامة العضلة الخلفية قبل أن يستكمل اللاعب تدريبات الكرة بقوة مع زملائه في الوحدات التدريبية المتنوعة التي حصل عليها الفريق في مران استعدادا لمواجهة الدحيل.

في شأن أخر ، قال سيد عبد الحفيظ أن اللوائح المنظمة لكأس العالم للأندية تمنح الفريق الحق في إجراء خمس تغييرات خلال منافسات البطولة، وأضاف : نواصل العمل بشكل جاد وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة، وأوضح أن معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة ويبقي الجميع علي أتم الاستعداد لخوض مباراة الدحيل بقوة من أجل تحقيق اهدافنا خلالها.