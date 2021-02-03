شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاتحاد السكندرى يتحدى كورونا ومصر المقاصة فى الجبل الأخضر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة بعد تأجيل مبارياته مع انبى والمقاصة وغزل المحلة بالجولات الأخيرة للدوري لظهور حالات كورونا في صفوفه.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتصحيح مسار الفريق بعد رباعية الزمالك لتحقيق انتصار يساهم في تعديل مركز الفريق بجدول المسابقة في المقابل شدد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة استعادة سكة الانتصارات للإفراج عن مستحقاتهم المادية عقب تجميدها بعد الخسارة من الجونة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي ومروان حمدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام مصر المقاصة مكون من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".