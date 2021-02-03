وليد الفراج: الهلال هو الأوفر حظًا لاستضافة دوري أبطال آسيا 2021 في السعودية

رشح الإعلامي السعودي وليد الفراج فريقه المفضل “الهلال” لاستقبال مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا نسخة 2021، مشيرًا إلى أنه الأوفر حظًا من جميع أندية المجموعة للفوز بحق الاستضافة.

وأكد وليد الفراج هذه المعلومة أثناء تقديم برنامج “الدوري مع وليد“، الذي يبث على قناة SBC على القمر الصناعي نايل سات، بعد استعراض تقرير شامل عن شروط استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإجراء المنافسة بنظام التجمع.

وأوضح الفراج بقوله “الهلال السعودي هو الفريق الوحيد الذي يتوفر على حظوظ كبيرة لاحتضان مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، نظراً لغياب الأندية الإيرانية في المجموعة، عكس بقية الأندية السعودية المشاركة في البطولة”.

وأضاف “من السهل على نادي الهلال النجاح في استضافة مباريات المجموعة الأولى في الرياض بعدما وضع معه كل من شباب الأهلي دبي الاماراتي، والاستقلال من طاجاكيستان، والمتأهل من الغرافة القطري أو اي جي ام من اوزبكستان”.

وبالنسبة لممثل المملكة السعودية في المجموعة الثانية “نادي الوحدة” فإن حظوظه تبدو منعدمة، نظراً لاحتياجه تجاوز الدور الفاصل مع القوة الجوية العراقي أولاً، ما يرجح كفة أندية الشارقة الاماراتي او باختاكور الأوزبكي لاستضافة مباريات المجموعة، بعدمما تقدما بطلب الاستضافة في المدة المحددة في اسبوعين، كما أن المجموعة تضم نادي تراكتور الايراني.

وحال نادي اهلي جدة الذي يتواجد في المجموعة الثالثة، لا تختلف عن الوجدة، فحظوظه منعدمة في استضافة مباريات تلك المجموعة، نظرًا لتواجد نادي الاستقلال الإيراني، ما يرجح كفة نادي الدحيل القطري لاستضافة مباريات المجموعة، وبدرجة أقل نادي الشرطة العراقي، مع استبعاد هذا الاحتمال بسبب عدم استقرار الأمور الأمنية في بلاد الفرات.

وختم الفراج حديثه “أما بخصوص نادي النصر، الذي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة الوحدات الأردني و السد القطري، والمتأهل من فولاذ خوزستان الإيراني أو العين الإماراتي، فلا يستطيع النصر التقدم بطلب إستضافة مباريات مجموعته، نظراً لوجود إحتمال مواجهة فولاذ خوزستان الإيراني، ما يجعل الحظوظ كاملة أمام نادي السد القطري او الوحدات الاردني لاستضافة مباريات هذه المجموعة”.

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