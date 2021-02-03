كيف علق وليد الفراج على شروط استضافة دوري أبطال آسيا 2021؟

اهتم برنامج الدوري مع وليد، الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر قناة SBC، اهتماماً خاصاً بموضوع إستضافة دوري أبطال آسيا 2021، بعد تحديد الاتحاد الآسيوي 9 شروط، مطلوب توفرها من جانب البلد الراغب في استضافة النسخة القادمة من البطولة المزمع إقامتها بنظام التجمع، بسبب فيروس كورونا، كما حدث في الموسم الماضي على الأراضي القطرية.

ونشر برنامج وليد الفراج، فيديو خاص عن الموضوع، أكد خلاله على نية الأندية السعودية الدخول في المنافسة على استضافة دوري أبطال آسيا أو على استضافة مباريات مجموعاتها في المنافسة على أقل تقدير.

كما ذكر البرنامج الشروط التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعددها 9 شروط، عوض 11 شرطًا في النسخة الماضية، والتي اقيمت منافساتها في دولة قطر، وشهدت تتويج نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة، قد ذكر في وقت سابق من شهر يناير المنقضي، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن منافسات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام التجمع في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تقام منافسات بطولة كأس الاتحاد بالمناطق الجغرافية الخمس للقارة.

وأضاف الاتحاد الآسيوي “تقرر إقامة منافسات دور المجموعات لغرب آسيا في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الشرق في الفترة من 21 من الشهر ذاته وحتى السابع من مايو المقبل”.

والتالي شروط الاتحاد الآسيوي لاستضافة دوري أبطال آسيا 2021:

يحق لكل اتحاد كروي طلب استضافة أكثر من مجموعة.

كل مجموعة يجب استضافتها في ملعب واحد فقط.

ضمان تمتع الدولة الراغبة في الاستضافة، بأقل محاذير سفر أو أقل متطلبات للإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

وجود وسائل طيران متنقلة بشكل سلس بين مناطق الفرق المستضيفة والمشاركة.

أن يتم الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للدولة المستضيفة، خصوصًا ذات العلاقة بإدارة الدولة لأزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19) الحالية وكيفية السيطرة عليها.

يجب ضمان توفير ملاعب كافية لاستيعاب إمكانية لعب آخر مباريات بالمجموعة في وقت واحد.

يجب توفير ملعب تدريب واحد لكل فريقين في المجموعة على أقل تقدير.

شاهد فيديو برنامج وليد الفراج