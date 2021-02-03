شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف لكل نصراوي قبل التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر "الخليج 365" الخاصة أنه تم حل كثير من المتأخرات المادية للاعبين المحليين والأجانب في نادي النصر، بعد الدعم الذي تلقته خزينة النادي إثر التتويج بكأس السوبر الأخيرة أمام الهلال.

من جهة أخرى، ستودع إدارة النادي في حسابات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مكافأة الفوز بالبطولة قبل مباراة التعاون، وستكون المكافأة 100 ألف لكل لاعب، حسب اللائحة الداخلية للنادي، فضلا عن المكافآت الأخرى التي ستقدم عن طريق أعضاء الشرف والأعضاء الذهبيين.

على صعيدٍ آخر، تقدم النصر بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لرفعه إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021 التي ستقام في أبريل القادم، وبانتظار اعتماد الاتحاد الآسيوي للاستضافة ليتم التجهيز لها في وقت مبكر.