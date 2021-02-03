شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته اليوم بدون راحة لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري فى المباراة المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، حيث رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية، بعد الخسارة من غزل المحلة.

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

ويغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء لفرجانى ساسى بسبب لعبة خطرة مع لاعب غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الأخير، وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غياب ساسى عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر.

ومن المفارقات، إن فرجانى ساسى سجل هدف الزمالك الوحيد فى شباك غزل المحلة اليوم، ليعود للتهديف بعد صيام طويل حيث كان أخر هدف سجله فى شباك الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس الماضى، بعدها تلقى اللاعب البطاقة الحمراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد المقبلة.