شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 3 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين بالجولة الحادية عشرة للمسابقة يتلقى فيها انبى مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب بينما يواجه مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى باللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة ويستضيف الاسماعيلى نظيره سموحة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.

موعد مباراة انبى وبيراميدز

تقام مباراة انبى وبيراميدز في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب

تقام مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على انبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

موعد مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندرى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة بعد تأجيل مبارياته مع انبى والمقاصة وغزل المحلة بالجولات الأخيرة للدوري لظهور حالات كورونا في صفوفه.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الاسماعيلى وسموحة

تقام مباراة الاسماعيلى وسموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة بينما فاز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.