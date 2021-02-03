شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يقرر تغريم أى لاعب بالزمالك يخترق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هدد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام دون الحصول على أذن مسبق من جهاز الكرة في النادي قبل الظهور، ووجه المشرف العام على الكرة تحذيرا لكافة لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة.
وطالب قاسم اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.
وكان محمود جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، أكد أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا، وأن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل".
وأضاف محمود جنش، خلال تصريحات تليفزيونية أنه لا يرغب فى الرحيل عن الزمالك رغم العروض التى جاءت إلى مسئولى الفريق خلال الفترة الماضية ومن أحد أندية الدوري الممتاز، وسوف يكون المقابل المادى أعلى بكثير.
وأشار محمود جنش إلى أنه كان يرغب فى استمرار اللعب فقط وليس المشاجرة مع محمد مجدى "قفشة"، صانع ألعاب فريق الأهلي، أثناء احتفاله بإحراز هدف الفوز للفريق الأحمر، فى مباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه حزين على خسارة البطولة، وأنه كان يتمنى حصدها.