شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يقرر تغريم أى لاعب بالزمالك يخترق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام دون الحصول على أذن مسبق من جهاز الكرة في النادي قبل الظهور، ووجه المشرف العام على الكرة تحذيرا لكافة لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة.

وطالب قاسم اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.