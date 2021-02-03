شكرا لقرائتكم خبر عن خالد خيرى: الجمل التى أعلق بها على مباريات اليد عفوية وأشجع هذا النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد خيرى، المعلق الرياضى لكرة اليد، أنه لا يحضر الجمل والإيفهات التي يعلق بها مباريات كرة اليد في أي بطولة ولكن تكون تلقائية وعفوية.

وقال خالد خيرى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عشت ظروف صعبة بسبب مرض والدتى قبل المونديال، وكنت خايف لمعرفش أحضر للبطولة بشكل جيد وكنت قلقان لأن البطولة في مصر وكانت حصريا لقنواتنا".

وأضاف خالد خيرى: "حصول مصر على الحقوق الحصرية للبطولة ضاعف من حجم مسئوليتى كمعلق، والتعليق على هذه البطولة كان مختلفا رغم تعليقى على بطولات سابقة في كأس العالم لقنوات أخرى".

وتابع خالد خيرى: "بدأت مشوارى كمعلق في مونديال 1999 وحصلنا على المركز السابع أيضا، وبدأت مشوارى مع كرة اليد في نادى النصر وأشجع نادى السكة الحديد، وكنت ألعب كحارس مرمى وانتقلت من النصر للسكة الحديد، ولعبت في الزهور أيضا واعتزلت في سن 30 سنة".

وأوضح خالد خيرى: "الجمل التي أعلق بها على المباريات عفوية ودون سابق تجهيز، وأطلقت على حسين زكى لقب "الكونكورد الطائر" في بداياته".

وأضاف خالد خيرى: "رمية جزاء محمد سند لا تقل أهمية عن ضربة جزاء محمد صلاح التي صعدنا بها لكاس العالم على الرغم من الفارق بين اللعبتين والشعبية بينهما".

واختتم تصريحاته: "أهم اللحظات في البطولة كانت في مباراة مصر مع سلوفينيا لأن هزيمة المنتخب في هذه المباراة تعنى الخروج من البطولة، ولكن لما أتعادلنا فقلت لهم باى باى يا سلوفينيا احنا فى دور الثمانية".