شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 2/ 2/ 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 2 فبراير 2021، إقامة 4 مباريات في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصرى، حيث إلتقى أسوان مع سيراميكا، والجونة فى مواجهة الإنتاج الحربى، وغزل المحلة استضاف الزمالك، والمصرى البورسعيدى أمام البنك الأهلى.

الزمالك يخسر أمام المحلة

فشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

مباراة المصري والبنك الأهلي تنتهي كما بدأت

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر .

الإنتاج الحربى يهزم الجونة 3\2

تغلب فريق الإنتاج الحربى على نظيره الجونة 3\2 ، في المبااة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، والتي تقام بإستاد خالد بشارة ، سجل الأهداف محمد رجب و نور السيد للجونة ، بينما أحرز للانتاج الحربى وهاب انان ، و مامادو نياس " هدفين " في مباراة مثيرة شهدت ندية بين الفريقين في الشوط الثانى .

تقدم الإنتاج الربى بهدف في الدقيقة 37 من أحداث المباراة عن طريق وهاب انان ، و في بداية الشوط الأول استطاع محمد رجب لاعب الجونة أن يدرك التعادل لفريقه بالدقيقة 46 .

سيراميكا يتعادل مع أسوان 1 / 1

تعادل فريقا أسوان وسيراميكا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، وتقدم أسوان بهدف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يتعادل محمد ابراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 83.