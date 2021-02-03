شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: لابد من وقفة لتصحيح مسار الإسماعيلى واعتذرت عن منصب المدير الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة خليل، نجم فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بد من وقفة من قبل مسئولى ورموز الدراويش لتصحيح المسار داخل النادى ويحتاج لعمل كبير فنيا وإداريا خلال المرحلة المقبلة، لبناء جيل قادر على المنافسة، واعتذرت عن منصب المدير الرياضى بسبب التضارب مع اللجنة الفنية التى تم تعينها.

وأوضح أسامة خليل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لا بد من إنشاء شركة مساهمة للنادى الإسماعيلى للصرف والاستثمار داخل قلعة الدراويش تحت قواعد وقوانين الدولة المصرية التى تسمح لذلك، والتى سوف تقدم دعما ماديا لفريق الكرة.

وأشار أسامة خليل إلى أن المدرب الأجنبى الأنسب للأندية الجماهرية بسبب قوة الضغط التى يتعرض لها، وعدم تعيين أى مدرب مصرى مساعد له يأتى بجهازه المعاون لعدم تضارب الأفكار.

وأعلن البوسني دراجان يوڤيتش، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة نادي سموحة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري العام المصري.

وشهدت قائمة الإسماعيلي استبعاد أحمد مصطفى وأحمد مدبولي ومدحت فقوسة، بينما وقع الاختيار على الثلاثي حسين السيد وعبد الله جمعة ومحمد حسن للتواجد في قائمة الدراويش لأول مرة بعد انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاءت قائمة يوڤيتش الاولى مع الإسماعيلي على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد عمار، كاستيلو، محمد هاشم، محمد بيومي، محمود البدري، رضوان شريفي، حسين السيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"، عمر الوحش، محمد حسن، عماد حمدي، نادر رمضان، محمد عادل، محمد صادق، محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب، أري بابل، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو.