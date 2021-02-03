شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الإسماعيلى وسموحة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز، وأسندت مباراة الإسماعيلي وسموحة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بينما يدير أمين عمر مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، وجاءت أطقم حكام المباريات على النحو التالي:-

إنبي وبيراميدز

محمود ناجي "حكم ساحة" - أحمد التلاوي "مساعد أول" - إبراهيم السوداني "مساعد ثان" - رضا النعناعي" حكم رابع" - محمود بسيوني "حكم فيديو" - محمود وفا "مساعد حكم فيديو".



طلائع الجيش والمقاولون العرب

أمين عمر "حكم ساحة" - محمد عبد القادر "مساعد أول" - وائل شعبان "مساعد ثان" - طاهر أيمن سليمان "حكم رابع" - سيد شعبان "حكم فيديو" - صبري إبراهيم "مساعد حكم فيديو".



الإسماعيلي وسموحة

إبراهيم نور الدين "حكم ساحة" - أحمد حسام "مساعد أول" - كريم مهيا "مساعد ثان" - خالد منسي "حكم رابع" - حسام عزب "حكم فيديو" - مصطفى عثمان "مساعد حكم فيديو".



مصر المقاصة والاتحاد

أحمد العدوي "حكم ساحة" - أيمن العقاد "مساعد أول" - إيهاب فخري "مساعد ثان" - أحمد العباسي "حكم رابع" - محمد الصباحي "حكم فيديو" - حمادة القلاوي "مساعد حكم فيديو".