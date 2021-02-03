شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يختار التشكيل المثالى للأهلي أمام الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حسام غالي، نجم الأهلي السابق، التشكيل المثالي من وجهة نظره لفريق الأهلي أمام الدحيل القطري في المباراة الأولى لبطل أفريقيا بكأس العالم للأندية، الذى تحتضنه قطر فى الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الجاري.

وجاء تشكيل حسام غالي حسب ما أعلن عنه في تصريحات تليفزيونية كالتالي: "الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول، وثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، وثلاثة لاعبين خلف المهاجم طاهر محمد طاهر وأفشة وحسين الشحات ومهاجم وحيد هو كهربا".

وتابع الكابيتانو: "نفسي أشوف الأهلي قدام بايرن ميونخ محتاجين نقيس مستوانا قدامهم، وأرفض الانتقادات للمهاجم والتر بواليا، أرى أنه شخصية قيادية وصفقة تليق بالأهلي".

وأردف لاعب الأهلي السابق بأن الشناوي وعلى معلول يملكان شخصية قيادية في الملعب ودورهما مع الفريق مؤثر للغاية.

وتابع الكابيتانو: "مفيش حاجة صعبة، نقدر نعمل نتائج جيدة ونكسب كبيرة، من قبل واجهنا فرق لها اسمها وتاريخها وقيمتها التسويقية والكرة أنصفتنا أمامها بفضل الثقة والكبرياء والرغبة التي كانت موجودة عند اللاعبين".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "أنا مقتنع جدا بقدرات موسيماني، رغم أنه يثير جدل حول اختياراته لبعض اللاعبين لكنها قناعات فنية المهم أن تحقق له هذه الخيارات النتائج المطلوبة، لأن المشجع يفكر في لاعب بينما المدرب يفكر في 30 لاعبا ويسعى لتجهيزهم جميعًا".

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية جائحة كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

فيفا كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار.