شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: الزمالك دفع ثمن الاستهتار بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن غزل المحلة حقق فوزا قاسيا على الزمالك الذى دفع ثمن الاستهتار وعدم التركيز وعدم الاهتمام بالمباراة، فى الوقت الذى اهتم المحلة وركز بشكل أكبر.

وخسر الزمالك من غزل المحلة 2/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، فتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 23 ويحتل بها صدارة الدورى، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

وقال هشام يكن في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الأخطاء الفنية من باتشيكو المدير الفني للزمالك كانت سببا في الخسارة، خاصة التغييرات خلال المباراة، وأبرزها خروج يوسف أوباما الأفضل ونزول إسلام جابر بدون أى مبرر.

وأضاف مدافع منتخب مصر الأسبق أن التغيير الاضطرارى بخروج محمد عبد الغنى ونزول الونش لم يؤثر كثيرا على الدفاع الزملكاوى، الذى قدم مستوى جيدا باسثناء اللحظات الأخيرة، والتي دخل فيها هدف الفوز للمحلة عن طريق خالد الأخميمى.