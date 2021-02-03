شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: الخطيب والد لجميع لاعبى الأهلي ووجوده يشعرهم بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد حسام غالي، نجم الأهلي السابق، أن وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بين اللاعبين في بعثة الفريق بقطر استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية، سيكون له صدى جيدا على اللاعبين.

ووجه غالي، في تصريحات تليفزيونية، نصيحة للاعبي الأهلي المتواجدين في قطر حاليا: "الخطيب يعامل اللاعبين معاملة الوالد، هو يحتضنهم ويسمع لهم وهم يحترمونه، ووجود بينهم يشعرهم بالسعادة".

وأردف لاعب الأهلي السابق بأن الشناوي وعلى معلول يملكان شخصية قيادية في الملعب ودورهم مع الفريق مؤثر للغاية.

وتابع الكابيتانو: "مفيش حاجة صعبة، نقدر نعمل نتائج جيدة ونكسب كبيرة، من قبل واجهنا فرق لها اسمها وتاريخها وقيمتها التسويقية والكرة أنصفتنا أمامها بفضل الثقة والكبرياء والرغبة التي كانت موجودة عند اللاعبين".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "أنا مقتنع جدا بقدرات موسيماني، رغم أنه يثير جدل حول اختياراته لبعض اللاعبين لكنها قناعات فنية المهم أن تحقق له هذه الخيارات النتائج المطلوبة، لأن المشجع يفكر في لاعب بينما المدرب يفكر في 30 لاعبا ويسعى لتجهيزهم جميعًا".

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية جائحة كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

فيفا كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار.