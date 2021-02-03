شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بالمستندات.. اختفاء 19 كأسا ودرعا من اتحاد الكرة فى ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للمراجعة والتفتيش على اتحاد الكرة، إحصاء لعدد الكئوس والميداليات والدروع الموجودة فى خزينة اتحاد الكرة، وعدد الكئوس المفقودة أيضا فى السنوات الأخيرة وتحديدًا وقت حدوث حريق بمقر الجبلاية 2013.

وشهد تقرير اللجنة وجود جرد لعدد الكئوس والدروع والميداليات وأثبتت اختفاء 19 كأسا ودرعا وميداليات، وأبرزهم كأس أمم أفريقيا 2010، بالإضافة إلى كأس الاتحاد العربى 2011 ودرع الاتحاد الكويتي ودرع الاتحاد العربي السعودي وكأس دورة الإمارات، ودرع الاتحاد السوري، وكأس أفريقيا ستانلس ودرع رابطة المعلقين ودرع الاتحاد اللبنانى.

مستند لجنة الشباب و الرياضة

فى سياق مغاير، كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك عميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.

وقال "الصقر"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ياريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".

وأضاف عميد لاعبى العالم: "متعجب أيضاً من تسريب هذا الخبر من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لوسائل الإعلام فى ذلك التوقيت، كاشفاً أن هناك أحد أعضاء اللجنة اتصل به منذ فترة وأبلغه بأن هناك تجديدات داخل مقر اتحاد الكرة وسيتم تخصيص مكان لجوائز المنتخبات، ومنها وضع صورة لى بكأس أمم أفريقيا على الجدران داخل الاتحاد، وتم سؤالى بعدها خلال المكالمة من هذا العضو عن كأس الأمم فأبلغته بأن الكأس سلمتها فى 2011، وقال لى "ياريتك ما سلمتها.. الكأس مش فى الاتحاد".