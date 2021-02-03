شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة بين على معلول ومحمود الخطيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو للاعب التونسى على معلول وتحية خاصة لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، قبل انطلاق التدريب فى قطر، استعدادا لمواجهة الدحيل القطرى فى بطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرابع مساء أمس الثلاثاء على ملعب ‏جامعة قطر، في إطار الاستعداد لمواجهة الدحيل غدا الخميس، في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

وشهد المران تواجد محمود الخطيب في المران لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم، ودخوله في حوار مع علي لطفي انتهى بمعانقة بين الثنائي، وكذلك مشاركة سيد عبد الحفيظ للاعبني في مران الكرة.

جاء المران قويا وبمشاركة جميع اللاعبين، ووسط تركيز شديد من الجميع، واشتمل على ‏الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال ضربة البداية أمام ‏الفريق القطري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم الأربعاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، السابعة ‏والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لضربة البداية أمام الدحيل.‏

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا خاصًّا بالحديث عن مباراة ‏الدحيل. ويقام المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، داخل قاعة المؤتمرات بملعب المدينة ‏التعليمية الذي يحتضن اللقاء.‏

المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق ‏له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.‏