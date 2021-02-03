شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا: مباراة السويد والدنمارك كانتا الأصعب والأهلى والزمالك الأفضل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى باروندو جارسيا، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، أننا قدمنا مع منتخب الدنمارك واحدة من أقوى مباريات كرة اليد في تاريخ كأس العالم لكرة اليد.

وقال باروندو جارسيا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مباراة السويد والدنمارك كانتا الأصعب في البطولة، ومواجهة السويد كانت صعبة جدا وكنا نتبادل هدف بهدف وقدمنا الشوط الأول بشكل جيد جدا ولكن في الشوط الثانى تعرضنا لنقص أكثر من مرة وبدأت السويد تضغط وتدخل المباراة بقوة وخسرنا بفارق هدف والتوفيق لم يساندنا".

وأضاف مدرب المنتخب: "قدمنا مع منتخب الدنمارك واحدة من أقوى مباريات كرة اليد في تاريخ البطولة، وأعتقد أننا لامسنا التأهل بأيدينا ولكن ما تسبب في خسارتنا هو الحظ فقط لأننا كنا في قمة مستوانا وهذه هي الكرة يمكن أن تعمل كل ما عليك وتخسر".

وأوضح: هناك لحظات كثيرة سعيدة في البطولة، وأى لحظة نحقق فيها الفوز وأو ة نلعب بشكل مميز هي مصر للسعادة لى وكانت ستكون السعادة الأكبر لو حققنا الفوز على الدنمارك ولكن الحظ لم يحالفنا".

وتابع: "الأهلى والزمالك الأفضل في مصر ومعظم لاعبى المنتخب من الناديين، والأفضل في وجود أكثر من فريق ينافس على الدورى بخلاف الأهلى والزمالك".

وتابع مدرب المنتخب: "اللاعبون قدموا كل ما عليها ولكن الحظ لم يكن حليفنا أمام الدنمارك، 3 ثوانى منعتنا من المربع الذهبى واضطرينا إلى لعب رميات الجزاء وخسرنا المباراة، وكل اللاعبين كان لديهم الروح وأنا متأسف لخسارة المباراة، واسوأ ما وجدته في البطولة عدم وجود جماهير وهى ما أثر كثيرا علينا".

وأضاف مدرب منتخب اليد: "في هذه البطولة اكتشفنا أن الرئيس والوزير والشعب كله مهتمين بكرة اليد، وأنهم دائما في ضهر الفريق ويدعمونه ويساندونه، وهو ما انعكس على التنظيم الرائع للبطولة".

وأوضح جارسيا: "جئت مصر منذ عام ونصف، ولم نتدرب خلالها فى 6 أشهر وهذه فترة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وتم إلغاء العديد من البطولات وخسرنا فترة كبيرة بلا تدريب، ولكن بالعمل والاجتهاد استطعنا العودة والتدريب وتقديم مستوى متميز في البطولة، وكنت أثق في لاعبى مصر لأقصى درجة وقدموا كل ما لديهم".

وتابع: "كان من الواضح أننا فكرنا أننا في أفضل حال ولكن كنت خائف من قلة التدريب، وخسرنا الكثير من فرص التجهيز لبطولة العالم لليد بسبب كورونا، ونشكر الدولة المصرية على هذا التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم لكرة اليد الذى شاهده العالم أجمع واعتذر للجماهير بسبب الخسارة".