شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المحلة: أنا بخير وساسى اتصل بى واعتذر لى.. وآخر ما أتذكره هدف عبده يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمد سامى، لاعب غزل المحلة، جماهير الكرة المصرية على صحته بعدما أصيب بعد تدخل فرجانى ساسى عليه في المباراة التي جمعت بين الزمالك والمحلة في الأسبوع الحادى عشر، والتي انتهت بفوز الغزل 2/ 1.

وقال محمد سامى في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "خرجت من الملعب إلى المستشفى لعمل إشاعة على الإصابة ولم أعرف حتى الآن نتيجة الإشاعة ولكن الكل هنا طمنونى ويجب أن أظل في المستشفى 24 ساعة تحت الرقابة".

وأضاف محمد سامى: "عرفت بفوز المحلة أثناء توجهى للعلاج في المنصورة، وفرجانى ساسى لاعب كبير واتصل بى أكثر من مرة واطمأن عليه وهو كان لا يقصد واعتذر أكثر من مرة، والناس بلغونى بما فعله ساسى وخوفه عليا بعد السقوط، وآخر ما أتذكره هدف عبده يحيى والصدام مع ساسى".

فشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.