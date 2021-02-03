شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: الأهلي يقدر يعمل إنجاز بالمونديال والكرة أنصفتنا كثيرا أمام الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام غالي، نجم الأهلي السابق، عن سبب عودته من الاحتراف للأهلي في 2010، موضحا أنه كان يحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وحينما تحقق الحلم بعد عامين في 2012 تعرض للإصابة في أول مباراة بالمونديال.

ووجه غالي، في تصريحات تليفزيونية، نصيحة للاعبي الأهلي المتواجدين في قطر حاليا، قائلا: "البطولة هي تكريم لمشواركم وإنجازاتكم الفترة الماضية، استغلوا الفرصة وعبروا عن أنفسكم بشكل مميز".

وتابع الكابيتانو: "مفيش حاجة صعبة، نقدر نعمل نتائج جيدة ونكسب كبيرة، من قبل واجهنا فرق لها اسمها وتاريخها وقيمتها التسويقية والكرة أنصفتنا أمامها بفضل الثقة والكبرياء والرغبة التي كانت موجودة عند اللاعبين".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "أنا مقتنع جدا بقدرات موسيماني، رغم أنه يثير جدل حول اختياراته لبعض اللاعبين لكنها قناعات فنية المهم أن تحقق له هذه الخيارات النتائج المطلوبة، لأن المشجع يفكر في لاعب بينما المدرب يفكر في 30 لاعبا ويسعى لتجهيزهم جميعًا".

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية جائحة كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

"فيفا" كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار.