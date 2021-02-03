شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: لا خصومات على لاعبى الزمالك.. وحل أزمة أشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أنه لا يوجد عقوبات مالية على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز، وأن الفريق يسير بشكل منتظم خلال الفترة الماضية والفوز بكثير من المباريات.

وأوضح إبراهيم عبد الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تم حل أزمة اللاعب الغاني أشيمبونج مع وكيله بدفع مبلغ قدرة 250 ألف دولار، وتم إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولى "فيفا" أيضا لإنهاء هذا الأمر.

وأشار إبراهيم عبد الله إلى أنه خلال الـ48 ساعة القادمة سوف يتم تحويل مبلغ 2 مليون دولار من قبل مسئولى نادى جلطة سراى التركى بعد إتمام انتقال مصطفى محمد على سبيل الإعارة لخزينة نادى الزمالك.

وأضاف إبراهيم عبد الله أنه تم الانتهاء من تصميم نادى الزمالك واستاد الزمالك بفرع السادس من أكتوبر.

وخسر الزمالك من غزل المحلة 2/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، فتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 23 ويحتل بها صدارة الدورى، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.