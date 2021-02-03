شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب اليد: 3 ثوان منعتنا من المربع الذهبى وأشكر مصر على التنظيم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى باروندو جارسيا، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، أن لاعبى منتخب مصر لكرة اليد قدموا كل ما عليهم في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتوفيق لم يحالفنا للتأهل للمربع الذهبى.

وقال باروندو جارسيا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون قدموا كل ما عليها ولكن الحظ لم يكن حليفنا أمام الدنمارك، 3 ثوان منعتنا من المربع الذهبى واضطرينا إلى لعب رميات الجزاء وخسرنا المباراة، وكل اللاعبين كان لديهم الروح وأنا متأسف لخسارة المباراة، واسوأ ما وجدته في البطولة عدم وجود جماهير وهى ما أثر كثيرا علينا".

وأضاف مدرب منتخب اليد: "في هذه البطولة اكتشفنا أن الرئيس والوزير والشعب كله مهتمين بكرة اليد، وأنهم دائما في ضهر الفريق ويدعمونه ويساندونه، وهو ما انعكس على التنظيم الرائع للبطولة، ولم أفكر نهائيا فى ترك مصر والرحيل".

وأوضح جارسيا: "جئت مصر منذ عام ونصف، ولم نتدرب خلالها فى 6 أشهر وهذه فترة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وتم إلغاء العديد من البطولات وخسرنا فترة كبيرة بلا تدريب، ولكن بالعمل والاجتهاد استطعنا العودة والتدريب وتقديم مستوى متميز في البطولة، وكنت أثق في لاعبى مصر لأقصى درجة وقدموا كل ما لديهم".

وتابع: "كان من الواضح أننا فكرنا أننا في أفضل حال ولكن كنت خائف من قلة التدريب، وخسرنا الكثير من فرص التجهيز لبطولة العالم لليد بسبب كورونا، ونشكر الدولة المصرية على هذا التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم لكرة اليد الذى شاهده العالم أجمع واعتذر للجماهير بسبب الخسارة".