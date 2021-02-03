شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 2 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها خسارة الزمالك لأولى مبارياته بالدورى أمام غزل المحلة ، بينما تعادل المصرى والبنك الأهلى سلبيا ، فى الوقت الذى تعادل فيه أسوان وسيراميكا بهدف لمثله واستطاع الإنتاج الحربى العودة من البحر الأحمر بأغلى ثلاث نقاط بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

الزمالك يتلقى أول هزيمة فى الدورى بالخسارة 1/2 أمام غزل المحلة.. صور

فشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

المصرى يتعادل مع البنك الأهلى سلبيا ويحافظ على المركز الرابع بالدورى

تعادل فريقا المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى ، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر .

حادث سير لـ5 لاعبين بالمصري بعد إستبعادهم من مباراة البنك الأهلي

تعرض كريم العراقي لاعب النادي المصري لحادث سيارة بعد الإصطدام بتوكتوك، ومعه أربعة من زملائه بالفريق، عقب استبعادهم من قبل على ماهر المدير الفني خلال مباراة فريقهم أمام البنك الأهلي، وكشف كريم خطاب عبر أون تايم سبورت أن كريم العراقي ومعه عدد من زملائه بالفريق تعرضوا لحادث سيارة.

أضاف كريم خطاب أن كريم العراقي ومعه إسلام صلاح ومحمد شحاتة وجريندو وزياد فرج، توجهو لإحدي المستشفيات القريبة وتعرض عراقي للإغماء، وتعرض إسلام صلاح لإصابة فى رأسه.

سموحة يصطحب 20 لاعباً لمعسكر مباراة الإسماعيلى

استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على اصطحاب 20 لاعبا قبل السفر للإسماعيلية والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة فريقه ضد الإسماعيلى المقرر لها غدا الاربعاء، في الثانية والنصف عصرا على ملعب الإسماعيلية.

تحليل ثالث لأبو ريدة لفيروس كورونا بعد إختلاف مسحتين

أصيب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى بفيروس كورونا، على أن يجرى مسحة خلال 48 ساعة لتحديد إمكانية سفره إلى قطر لحضور كأس العالم للأندية.

أجرى هانى أبو ريدة مسحتين خلال الساعات الماضية الأولى جاءت سلبية والثانية جاءت إيجابية، ليقرر إجراء مسحة أخرى بعد 48 ساعة لللإطمئنان ومن ثم إمكانية السفر إلى قطر وحضور مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ فى حالة تخطى الأهلى لعقبة فريق الدحيل المقرر لها الخميس .