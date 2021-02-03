شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الزمالك استهتر بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن الزمالك لعب أمامه في مباراة الثلاثاء بالدوري بنوع من التعالي مما أدى لفوز فريق المحلة، وقال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك استهتر بينا، لعب بثقة زيادة أمامنا، ونجحنا في الفوز عليه لأننا لعبنا بواقعية".

وتابع المدير الفني لفريق غزل المحلة: "لاعبو الزمالك لم يكونوا في كامل تركيزهم، نجحنا في اللعب على أوراقهم الرابحة، وخروج أوباما أثر على الشكل الهجومي للزمالك".

وفشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة احداثا مثيرة بعدما تعادل املحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق يحيى عبده، كما تعرض فرجاني ساسي للطرد في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع مدافع المحلة ، ويحاول لاعبو الزمالك خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة الا ان دفاع المحلة يتألق ويحافظ علي النقطة الوحيدة التي خطفها الفريق صاحب الأرض، وفي الدقيقة 95 يخطف المحلة نقاط المباراة الثلاثة عن طريق خالد الاخميمي ، ليحصد المحلة أهم 3 نقاط في الموسم.