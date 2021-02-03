شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلي يساند أميرة جلال متحدية السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الإسماعيلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى على استقبال أميرة محمد جلال متحدية السرطان والبالغة من العمر 17 عاما قبل انطلاق المران، وتم التقاط الصور التذكارية مع المشجعة وسط أجواء مميزة، مطالبين البطلة بالتمسك بالأمل والالتزام بالحصول على الجرعات الطبية اللازمة سعيا للتخلص من هذا المرض.

جاءت تلك اللافتة فى إطار دور الإسماعيلى المجتمعى لدعم ومساندة متحدى المرض من شتى الجوانب، لاسيما الصحية والنفسية وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، وهو دور حيوي يسهم في التخفيف من آلام هؤلاء المرضى.

وأعلن البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة سموحة غدا فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت انضمام ثلاثى من الوافدين الجدد وهم حسين السيد وعبد الله جمعة ومحمد حسن وجاءت كاملة كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد، محمد عمار، محمد هاشم، كاستيلو، شريفى، البدرى، بيومى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: دونجا، نادر رمضان، محمد عادل، محمد صادق، عماد حمدى، محمد حسن، الوحش، محمد الشامى، بابل.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.