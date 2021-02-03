شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز 10 أيام بسبب إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز عن صفوف فريقه لمدة تصل لـ 10 أيام بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما، السبت، الماضى باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء التشخيص المبدئى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبى اليوم الأربعاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى، وتأكد غياب عبد الله السعيد عن تلك المواجهة للإصابة.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة انبي والتى جاءت كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - ايريك تراوري - اسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان

وشهدت القائمة انضمام دييجو رولان وأسامة جلال صفقتى بيراميدز الجدد، وعودة إبراهيم حسن، كما يغيب كلاً من المهدى سليمان وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد للإصابة، وعلى جبر للإجهاد وجون أنطوى لأسباب فنية.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا تزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكهم تسعة أهداف.