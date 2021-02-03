شكرا لقرائتكم خبر عن كاستيلو: أتمنى العودة لمصر ومقابلة جماهير الأهلى وأتذكر مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الكولومبي رافائيل كاستيلو، لاعب الأهلى الأسبق، ذكرياته مع الأهلى وجماهيره بعد أكثر من 15 عاما مر على رحيله عن مصر والعودة لبلاده.

وقال كاستيلو في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا اعتزلت منذ عامين في الولايات المتحدة والآن أجهز لإقامة أكاديمية للناشئين وأجهز نفسى لأقوم بالتدريب في أي فريق".

وأضاف لاعب الأهلى الأسبق: "أتذكر مصر والقاهرة والكلاسيكو بين الأهلى والزمالك، وأفتقد جمهور الأهلى كثير وأنا لعبت في الفريق الأفضل في مصر وقارة أفريقيا، ولكن كانت سنة صعبة وتعلمت من مانويل جوزيه واستفدت كثيرا من التجربة، وأخذت قرارا بالعودة إلى كولومبيا بعد عام لأسباب شخصية لاستكمال مسيرتى".

وأوضح كاستيلو: "الأهلى فريق طوال مسيرته وطوال تاريخه متعود على البطولات والحصول على بطولة افريقيا والمشاركة في البطولات الكبرى ومواجهة الأندية العالمية وهى مسئولية كبيرة أمام الجماهير الكبيرة وهو قادر على تحقيق الانتصارات".

واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى العودة مرة أخرى لمصر سواء للزيارة أو العمل ومقابلة الجماهير مرة أخرى".