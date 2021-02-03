شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد أبو جبل يفتح النار على جنش بسبب "العالمى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مصطفى شقيق محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، النار على محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الأبيض، بعدما قام الأخير بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، يُدعم فيها نفسه، عقب خسارة الزمالك من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الغزل فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.

الأزمة بدأت عندما قام جنش بإعادة نشر استورى على صفحته الشخصية، اعدها له أحد الأشخاص وكتب عليها "العالمى"، مما أثار استياء شقيق أبو جبل، ودفعه لإعادة نشر استورى أبو جبل على صفحته وعلق قائلاً: "الكابتن جنش العظيم يخرج علينا بعد الخسارة وينزل استورى زى دى وهو بيدعم نفسه وبعد 3 دقائق يمسح الاستورى!! افتكر إننا خسرنا ولا إيه!! لا فارق معاك نكسب نخسر محروق دمنا وبعدين تخرج علينا بتصريحاتك الجميلة.. شكرًا كابتن جنوش".

ثم أكمل شقيق أبو جبل حديثه: اللى أصله طيب.. حتى فى المنافسة شريف.. وأنت أصلك معروف الحقد والغل والنواية السودة بينا فى كلامك وعلى وشك يا هلفوت.. مقصودة".