شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: لماذا يسقط الزمالك أمام الفرق الصغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، دهشته من عدم مشاركة التونسى سعد الدين الجزيرى الوافد الجديد للقلعة البيضاء من المقاولون في مباراة الزمالك مع غزل المحلة، التي فاز فيها الأخير 2/1، رغم أن اللاعب جاهز للمشاركة وسيكون إضافة للأبيض.

وأكد هشام يكن، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن باتشيكو يجب أن يستغل كل الأوراق الرابحة في الفريق، وسعد الجزيرى ومروان حمدى صفقات جيدة، وجودها ضرورى، ولا يرى مبررا لاستبعادهما بحجة الجاهزية للمشاركة، لأنهما كانا في فرق ويشاركون حتى الأسبوع الأخيرة ولياقتهم البدنية والفنية مرتفعة.

ووجه هشام يكن تحذيرا للجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة البيضاء من استمرار السقوط أمام الفرق الصغيرة بالدورى أو التي تحتل مراكز متأخرة بجدول المسابقة، حيث خسر من المحلة 2/1 وقبلها تعادل مع أسوان رغم تحقيق الفوز في كل المباريات مع الفرق الكبيرة.

وأكد هشام يكن فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الجهاز الفني للزمالك يتعامل بشكل فيه تعالى وعدم تركيز مع الفرق الصغيرة أو التى نتائجها مهزوزة، وتكون النتيجة دفع ثمن ذلك بخسائر أو تعادلات تفقد الفريق نقاط كثيرة.

وكان الزمالك خسر من غزل المحلة 2/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، فتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 23 ويحتل بها صدارة الدورى، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.