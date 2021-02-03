ملف الثلاثاء: الهزيمة الأولى للزمالك.. يونايتد يكتسح ساوثهامبتون.. وإصابة بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الثلاثاء:

عضو لجنة الزمالك: الأهلي يمر بأزمة مالية.. ساسي سيبقى.. ومستمرون في الصدارة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يكتسح ساوثهامبتون 9/0 (فيديو)

كريستيانو يُقرب يوفنتوس من نهائي كأس إيطاليا بثنائية أمام إنتر (فيديو)

مدافع المحلة المصاب يوجه الشكر لفرجاني ساسي

الزمالك ينفي توقيع عقوبات على لاعبيه.. وانهاء أزمة أشيمبونج

فييرا: الزمالك كان يجب أن يفوز على المحلة.. ورحلت لهذا السبب

الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه ويهدد بعقوبات

مدرب الوكرة: نعرف "عظمة" الأهلي.. لكن هزيمة الدحيل صعبة.. خسرنا أمامه بالثمانية

حمادة صدقي: لم أقلق من تدريب الإنتاج.. والدوري مازال طويلاً

مدرب المحلة: عنفت اللاعبين وقلت لهم يجب أن نفوز على الزمالك

رسميًا.. الأهلي يكشف حجم إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية

ساسي يُصيب مدافع غزل المحلة بـ"كسر في الجمجمة"

طريق الأهلي.. بايرن ميونيخ يصل الدوحة السبت استعداداً لمونديال الأندية

لا غيابات.. الأهلي يخوض مرانه قبل الأخير استعداداً للدحيل بكل لاعبيه

الزمالك يكشف حجم الإصابة الدامية لعبدالغني

جماهير جالاتا سراي تحتفي بأول أهداف مصطفى محمد "أنت مثل الأسد"

بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل هدفاً في أول ظهور مع جالاتا سراي

ريال مدريد يعلن إصابة بيريز بفيروس كورونا