كأس العالم للأندية | سيد عبد الحفيظ يُطمئن جمهور الاهلي على بدر بانون

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن اللاعب خضع لفحص طبي دقيق، تبين منه أن إصابته خفيفة، وسيتواجد بشكل طبيعي في مران الغد.
يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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