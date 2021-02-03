الميركاتو | وفاق سطيف الجزائري يؤكد إلتزامه القانوني في قيد لوموتي

أكدت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء أن قيد اللاعب الغاني دانيال لوموتي، تم بطريقة قانونية، مستنكرة في نفس الوقت الشائعات التي تم الترويج لها بخصوص هذا الموضوع.

وذكر وفاق سطيف في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” إن “الشائعات التي انتشرت بوجود تبادل مزايا ما بين الهيئات الكروية وإدارة النادي وخاصة رئيس رابطة دوري المحترفين (عبد الكريم مدوار) كلام فارغ وباطل”.

كما أوضح البيان أن اللاعب لوموتي لا يمكنه المشاركة في المباريات المقبلة إلا بعد تسوية ديون النادي لدى لجنة غرفة النزاعات.

وتقدم وفاق سطيف بشكره للاتحاد الجزائر لكري القدم ورابطة دوري المحترفين على مرافقتهما له في قيد اللاعب على مستوى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).