الدوري المصري | باتشيكو يوضح لجمهور الزمالك سبب الخسارة أمام غزل المحلة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن خطأ دفاعي كان السبب وراء خسارة فريقه أمام غزل المحلة 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة إن الشوط الأول كان متوازنًا بين الفريقين ولكن في الشوط الثاني تحكم فريقه في المباراة وكان بإمكانه إحراز أكثر من هدف ولكن ذلك لم يحدث.

وأضاف المدير الفني أن هدف التعادل للمحلة جاء في وقت غير متوقع، وشدد على أنه بعد طرد ساسي كان الزمالك يلعب في وسط ملعب غزل المحلة، وأضاف أن الهدف الثاني جاء في وقت حدث فيه سوء تفاهم بين لاعبي الدفاع، ولم يكن هناك وقت للتعويض، وأوضح أنه يعفي اللاعبين من أي مسؤولية في مباراة اليوم لأنهم أدوا بصورة جيدة ولا يوجد فريق غير معرض للهزيمة.

وشدد على أنه سيغلق صفحة مباراة اليوم ويركز في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لعب بصورة جيدة في مركز الظهير الأيمن وقدم جودة هجومية جيدة وصنع هدف ساسي، موضحًا أن مشكلة الزمالك اليوم كانت غياب الفاعلية على المرمى.

وقال إن الهزيمة حدثت بسبب خطأ دفاعي ولكنها ليست بسبب تغييرات الجهاز الفني، وأضاف أن الزمالك خاض مباراة المحلة بنفس تشكيل لقاء المقاصة وأوضح أن أسامة فيصل لا يزال ينسجم مع الفريق.