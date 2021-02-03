شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ المنصورة تستقبل لاعب من غزل المحلة إثر صدام مع «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقبلت مستشفي الطوارئ بجامعة المنصورة،مساء الثلاثاء«، اللاعب محمد سامي أمين، 29 سنة لاعب الدفاع في فريق غزل المحلة، إثر تعرضه للإصابة بكسر في الأنف والوجه بعد صدام قوي مع فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك خلال المبارة التي جمعت الفريقين وانتهت بخسارة الزمالك 2-1.

وتم نقل اللاعب من المحلة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته، وكان في استقباله الدكتور سمير عطيه، مدير المستشفي، والدكتور محمد الهلالي ،أخصائي طب الطوارئ بالاستقبال، وبتوقيع الكشف المبدئى وعمل التحاليل والأشعات اللازمة، تبين إصابته بكسر بعظام الوجه، وتم دخوله إلي قسم جراحة الانف والاذن بمستشفى جامعة المنصورة.

وقال مصدر طبي بمستشفى الطوارئ، أن اللاعب من أبناء مدينة محلة الدمنة بمحافظة الدقهلية ووصل إلى استقبال المستشفى وكان في استقبال كبار أطباء الطوارئ، وتم فحصه من خلال الأشعات التشخيصية وتبين وجود كسور متعدد في منطقة الوجه والأنف، وتم تحويله إلى جراحة الأنف والأذن بمستشفى الجامعة الرئيسي، واستدعاء أساتذة القسم لاتخاذ القرار المناسب لعلاجه.

وكانت مبارة نادى غزل المحلة والزمالك شهدت في الدقيقة 86 من المباراة صدام قوى من اللاعب فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، مع اللاعب محمد سامي، مما تسبب في إصابته، وحصل بسببها «ساسي» على الإنذار الثاني والطرد من المباراة.

وانتهت المبارة بفوز فريق غزل المحلة، بعد إحراز الفريق هدف الفوز في الدقيقة 95 من المباراة، ليتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 ليتكبد أول خستره له ويعتلى قمة الدوري الممتاز مؤقتا،