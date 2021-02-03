شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلي يحسم مصير المدرب محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن التعادل مع المصري البورسعيدي جيد وأتيحت لفريقه أكثر من فرصة حقيقية.

وأضاف أشرف نصار خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عريق بحجم المصري، وأتيحت لنا اكثر من فرصة حقيقية امام المصري والتعادل مع الفريق البورسعيدي أمر جيد».

وأكمل:«ماتردد حول نية إدارة النادي إقالة الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف غير صحيح، ولاأعرف سر خروج هذه الشائعات، ولا أعلم سبب تركيز البعض معنا بهذا الشكل».

وأتم :«إدارة النادي لاتبخل على الجهاز بأي دعم مادي أو معنوي، ونحن نتبع سياسة النفس الطويل لتحقيق أهدافنا».