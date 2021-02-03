شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: الزمالك فقد ثلاث نقاط ثمينة ولم يستغل تواجد الأهلي في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك تلقى هزيمة مفاجئة أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء بالدوري العام.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك قدم مباراة سيئة أمام المحلة، وظهر بشكل مباهت، بعكس ما ظهر به أمام مصر المقاصة بالأسبوع الماضي.

كما أوضح إن الزمالك فقد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، ولم يستغل تواجد الأهلي في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأتم قائلا :«الأهلي في مونديال الأندية، ومنافسوه يساعدوه في الدوري».